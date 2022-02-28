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Понедельник, 28 февраля, 2022

В двух классах рязанской школы объявили карантин

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В двух классах рязанской школы объявили карантин

7info

В Рязани закрыты на карантин 2 класса одной из школ, сообщила 28 февраля оперативная группа регионального правительства.

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Причина закрытия — заболевание более 20% учащихся ОРВИ.

Остальные рязанские школы работают в обычном режиме.

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