Понедельник, 28 апреля, 2025
7.9 C
Рязань
Медицина

В детских лагерях Рязанского района развернули медпункт во время учений

Анастасия Мериакри

В двух детских лагерях Рязанского района прошли тренировки экстренных служб. Объявлена угроза: приближается природный пожар. Кроме того, в одном из лагерей обнаружено взрывное устройство.

В тренировке приняли участие представители Рязанского кардиодиспансера. Медработники за 19,5 минут развернули медпункт для детей.

Цель учений – развернуть медицинский пункт для эвакуированных детей и персонала лагерей. Как отметили специалисты, с задачей медики кардиодиспансера справились на отлично. Была продемонстрирована максимальная оперативность, высокий уровень необходимых умений и навыков.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.