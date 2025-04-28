В детских лагерях Рязанского района развернули медпункт во время учений

В двух детских лагерях Рязанского района прошли тренировки экстренных служб. Объявлена угроза: приближается природный пожар. Кроме того, в одном из лагерей обнаружено взрывное устройство.

В тренировке приняли участие представители Рязанского кардиодиспансера. Медработники за 19,5 минут развернули медпункт для детей.

Цель учений – развернуть медицинский пункт для эвакуированных детей и персонала лагерей. Как отметили специалисты, с задачей медики кардиодиспансера справились на отлично. Была продемонстрирована максимальная оперативность, высокий уровень необходимых умений и навыков.