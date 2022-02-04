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Пятница, 4 февраля, 2022

В Думе предложили не отчислять взносы на ОМС на время приостановки плановой медпомощи

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В Думе предложили не отчислять взносы на ОМС на время приостановки плановой медпомощи

7info
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Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов считает, что на время приостановки плановой медпомощи с людей не стоит брать взносы по обязательному медицинскому страхованию. Высвободившиеся деньги россияне смогут потратить на платных врачей.

— Эти средства граждане смогут тратить на платные медуслуги, обращаться к которым их фактически принуждают власти, — цитирует лидера пресс-служба партии. — Почему граждане должны продолжать софинансировать государственные гарантии, которых их лишают?

Миронов уверен, что правительство РФ должно принять меры, чтобы регионы не вводили такие ограничения. Нужно выделить средство на наём дополнительных медработников.

В Рязани из-за повышения заболеваемости омикроном поликлиники приостановили плановый приём пациентов. Такая же ситуация в некоторых других регионах России.

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