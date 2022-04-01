В Дубровичах разнорабочий убил 70-летнюю пенсионерку и спрятал труп в подвал

В посёлке Дубровичи Рязанской области 45-летний разнорабочий убил 70-летнюю пожилую женщину, сообщает «МК в Рязани», ссылаясь на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлию Баранову.

- Реклама -

Труп пенсионерки обнаружили в подвале её дома в среду, 30 марта, с признаками насильственной смерти.

31 марта правоохранители задержали подозреваемого — мужчину 1977 года рождения, который помогал погибшей по хозяйству. В день происшествия между ними случился конфликт, в ходе которого разнорабочий несколько раз ударил пенсионерку в жизненно важные органы. После он спрятал труп в подвале и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.