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Пятница, 16 июля, 2021
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В ДТП в Скопинском районе пострадал младенец

7info
В ДТП в Скопинском районе пострадал младенец
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Ребёнок 2021 года рождения пострадал в ДТП в Скопинском районе. Об этом сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Скопинский».

Авария случилась 15 июля в 15.49 на 247-м километре автодороги Р22 «Каспий». Гражданин Узбекистана, 1966 года рождения, который ехал в сторону Москвы на автомобиле «Крайслер», совершая обгон на перекрёстке неравнозначных дорог, столкнулся с «Киа Рио» под управлением жителя Скопина.

В хирургическое отделение Скопинского ММЦ доставили трёх пассажиров «Крайслера». Среди пострадавших — младенец.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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