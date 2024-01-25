В ДТП в Шацком районе пострадали шесть человек

В среду, 24 января, около 14:00 в Шацком районе на 369-ом километре трассы М-5 «Урал» произошло ДТП. Подробности сообщает ГАИ Рязанской области.

29-летний житель Казахстана за рулем «Газели», по предварительной информации, столкнулся с «Шевроле Каптива» под управлением 27-летнего жителя Таджикистана.

А аварии пострадали водители обеих машин, а также пассажиры «Шевроле» в возрасте 47, 42, 18 лет и 51 года. Им оказана помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.