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В ДТП в Сасовском районе пострадали шесть человек

7info7

ДТП с шестью пострадавшими произошло 15 июня в Сасовском районе. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Приблизительно в 07.15 на 413-м километре трассы М5 37-летний мужчина за рулём Volkswagen Polo, по предварительной информации, столкнулся в иномаркой KIA. За рулём находилась 41-летняя жительница Казани.

В ДТП в Сасовском районе пострадали шесть человек

В результате водитель KIA получила травмы, ей потребовалась помощь медиков. С травмами госпитализировали 67-летнюю пассажирку.

Также пострадал экипаж второго автомобиля. Водителя и его пассажиров в возрасте 23, 39 лет и 27 лет отправили в больницу.

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