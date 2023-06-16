В ДТП в Сасовском районе пострадали шесть человек

ДТП с шестью пострадавшими произошло 15 июня в Сасовском районе. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Приблизительно в 07.15 на 413-м километре трассы М5 37-летний мужчина за рулём Volkswagen Polo, по предварительной информации, столкнулся в иномаркой KIA. За рулём находилась 41-летняя жительница Казани.

В результате водитель KIA получила травмы, ей потребовалась помощь медиков. С травмами госпитализировали 67-летнюю пассажирку.

Также пострадал экипаж второго автомобиля. Водителя и его пассажиров в возрасте 23, 39 лет и 27 лет отправили в больницу.