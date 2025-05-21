В ДТП в Сараевском районе пострадали 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка

Двое молодых людей получили травмы и были вынуждены обратиться к медикам после ДТП с Сараевском районе Рязанской области. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

20 мая в 16:15 в селе Большие Можары 18-летний водитель не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2109 и съехал в кювет. Судя по снимку, машина перевернулась.

В результате происшествия водитель и его 17-летняя пассажирка с травмами обращались за медицинской помощью.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.