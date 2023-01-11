Среда, 11 января, 2023
Татьяна Проводина

В ДТП в Рязанской области пострадали двое взрослых и девочка-подросток

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Фото с сайта ГИБДД по Рязанской области

В Пронском районе столкнулись две легковушки. Подробности привели в ГИБДД по Рязанской области.

Всё случилось 10 января около 8:40 на 4-м километре от трассы Рязань – Пронск – Скопин к Новомичуринску. Участниками дорожной аварии стали ВАЗ-2104, за рулём которого находился 42-летний житель Новомичуринска, и Renault Logan под управлением 83-летнего жителя Пронского района.

Травмы получили водитель Renault, его 81-летняя пассажирка, а также 13-летняя пассажирка ВАЗа. Им оказали медицинская помощь.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

В ДТП в Рязанской области пострадали двое взрослых и девочка-подросток
В ДТП в Рязанской области пострадали двое взрослых и девочка-подросток
В ДТП в Рязанской области пострадали двое взрослых и девочка-подросток

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