В ДТП в поселке Строитель пострадали два человека

В понедельник, 28 августа, в аварии в поселке Строитель пострадали два человека.

Как сообщает интернет-портал «Ya62», авария произошла возле дома №34 на улице Качевской – там около 14:30 столкнулись два легковых автомобиля.

В ДТП пострадала женщина 1991 года рождения, которая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом коленного сустава была доставлена в БСМП. Мужчина 1977 года рождения, о котором писалось ранее, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами коленных суставов был также доставлен в БСМП.

Официальной информации об аварии нет.