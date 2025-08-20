В ДТП в Крыму погиб священник Георгий Узун

В аварии на трассе «Таврида» по дороге в Феодосию погиб священник Георгий Узун, пишет Voice со ссылкой на ГАИ.

Трагедия произошла во вторник около 12:30. По предварительной версии, водитель 1958 года рождения, управлявший Renault Kangoo, при перестроении врезался в попутный Lexus. В результате машины перевернулись.

«Водитель Lexus, 1976 года рождения, смертельно травмирован», — уточнили в ГАИ.

Погибшим оказался иерей храма Новомучеников и Исповедников земли Русской в Новокосино отец Георгий. Как рассказала его дочь, также пострадали мать и двое братьев.

Выяснилось, что Узун вместе с женой и сыновьями возвращался из Крыма. Матушка Юлия Узун находится в реанимации.