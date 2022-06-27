В ДТП в Горроще пострадала женщина-водитель

Дорожная авария произошла 26 июня около половины восьмого вечер возле дома 10/10 по улице Полетаева. Ранее сообщалось, что обе машины получили повреждения.

Предварительные данные привели в областном управлении МВД.

58-летняя жительница Рязани при управлении автомашиной Hyundai Solaris не предоставила преимущество при проезде и совершила столкновение с Ford Focus, за рулём которого находился 35-летний рязанец.

Водитель Hyundai Solaris при аварии получила травмы, ей была оказана медпомощь. Проводится проверка ДТП.

В МВД добавили, что за прошедшие пятницу и выходные дни в Рязанской области в результате ДТП погибли два человека и 27 были травмированы.