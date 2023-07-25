На главнуюНовости Рязани 25.07.2023 20:00 В ДТП в Дашково-Песочне перевернулась машина 7info 2 Фото: группа «Rzn life» ВКонтакте О ДТП в Дашково-Песочне сообщила группа «Rzn life» ВКонтакте. Автор поста пишет, что авария произошла на пересечении улиц Тимуровцев и Зубковой. На фото видно, что из-за столкновения перевернулась «Lada Largus». Новости партнёров Читайте также На проект приюта для бездомных животных в Рязанской области выделят 16 миллионов рублей В Рязанской области возросло число уголовных дел по факту коррупции В Касимове появится новая площадка для пляжного волейбола На Михайловском шоссе в Рязани с 26 июля отключат горячую воду В Канищеве подросток на мотоцикле сбил ребенка На спил аварийных деревьев на территориях детских садов и школ Рязани дополнительно направят 3 миллиона рублей В Рязани заменят 19,5 километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения На ремонт дорог в Рязани выделят дополнительные 296,6 миллионов рублей ДТП в РязаниЛента новостей РязаньНовости города Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика На проект приюта для бездомных животных в Рязанской области выделят 16 миллионов рублей На проект строительства приюта для бездомных животных под Рязанью выделят 16 миллионов рублей. В Рязанской области возросло число уголовных дел по факту коррупции Об увеличении числа уголовных дел о коррупции рассказал руководитель следственного комитета Рязанской области Владимир Никешкин в интервью ГТРК «Ока». В Касимове появится новая площадка для пляжного волейбола В Касимове готовят новую площадку для игры в пляжный волейбол. На Михайловском шоссе в Рязани с 26 июля отключат горячую воду В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения рязанцев ждет отключение горячей воды. В Канищеве подросток на мотоцикле сбил ребенка В Канищеве 15-летний мотоциклист сбил 6-летнего ребенка. На спил аварийных деревьев на территориях детских садов и школ Рязани дополнительно направят 3 миллиона рублей На спил и опиловку деревьев, расположенных на территории образовательных учреждений Рязани, планируется дополнительно направить 3 миллиона рублей из бюджета города, сообщает пресс-служба городской администрации. В Рязани заменят 19,5 километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения В Рязани по новой программе модернизации заменят 19,5 километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, передает сайт правительства Рязанской области. На ремонт дорог в Рязани выделят дополнительные 296,6 миллионов рублей На ремонт рязанских дорог в этом году в бюджете города предусмотрят дополнительные 296,6 миллионов рублей. Улица Павлова в Рязани может стать проездной Улицу Павлова в Рязани могут вновь открыть для проезда транспорта. Данный вопрос подняли на заседании областного правительства. «Русская опера» в Рязани — об идее, сюрпризах и главных событиях масштабного фестиваля Ожиданиями от предстоящего события поделились его организаторы — дирижер Камерного оркестра Рязанской области Сергей Проскурин и референт губернатора Рязанской области по культуре Владимир Лютиков. В Скопинском районе отремонтируют дорогу, которую каждый год затапливает во время половодья По обращениям жителей в Скопинском районе отремонтируют дорогу, которую ежегодно затапливает во время весеннего половодья. Рядом с рязанским нефтезаводом произошел пожар 25 июля в 14:07 поступило сообщение о загорании мусора рядом с рязанским нефтезаводом.