В ДТП у рязанского ПФР пострадал пьяный водитель и два пассажира

В аварии с перевёрнутым автомобилем у рязанского отделения пенсионного фонда пострадал 23-летний пьяный водитель и два пассажира в возрасте 23 и 25, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

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ДТП случилось 26 марта, около 4:35, вблизи дома № 6 на Московском шоссе.

Предварительно, водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в лестницу пенсионного фонда. У молодого человека имелись признаки алкогольного опьянения. Кроме того, он ранее был лишен водительских прав.

Пострадавшие получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь. По факту происшествия полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства ДТП.