7info

В ДТП у «Глобуса» в Рязани пострадал 41-летний мотоциклист

Пресс-служба регионального УГИБДД сообщила подробности ДТП с мотоциклистом у гипермаркета «Глобус» в Рязани.

12 августа в 18.20 напротив дома № 67 корпус 3 по Касимовскому шоссе водитель автомобиля ВАЗ-21053 1993 года рождения на регулируемом перекрёстке совершил столкновение с мотоциклом SUZUKI BANDIT 1250 °F под управлением водителя 1981 г. р. Госавтоинспекция отметила, что информация о произошедшем предварительная.

Мотоциклист получил травмы, пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7