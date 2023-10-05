Четверг, 5 октября, 2023
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В ДТП с участием мотоцикла на Южном промузле пострадали люди

7info7

Управление МВД России по Рязанской области обнародовало подробности ДТП с участием мотоцикла, которое 4 октября произошло в районе Южного промузла.

Примерно в 15.45 около дома номер 6 по улице Южный промузел 74-летний рязанец за рулём автомобиля ВАЗ-2115, по предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с мотоциклом Ямаха. Управлял мотоциклом 54-летний рязанец.

Как итог — водитель мотоцикла и 69-летняя пассажирка автомобиля получили травмы. Им понадобилась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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