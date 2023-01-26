В ДТП с тремя машинами в Рязани пострадали два водителя

В Рязани столкнулись три автомобиля, два человека получили травмы. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Дорожная авария произошла 25 января около 7:55 возле дома 16 по улице Станкозаводской. За рулём Kia Rio находился 30-летний местный житель. По предварительным данным, он столкнулся с Renault Kaptur под управлением 52-летней рязанки. От удара Kia Rio совершил столкновение с Renault Duster, за рулём которого находился 32-летний мужчина.

Водители Renault Kaptur и Renault Duster получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.