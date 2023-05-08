В ДТП с легковушками в Клепиковском районе пострадали молодые люди от 17 до 22 лет

Рязанская Госавтоинспекция уточнила информацию о ДТП с двумя легковушками в Клепиковском районе, в котором пострадали люди.

Всё произошло 7 мая примерно в 18.25 на 215-м километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». Автомобиль Skoda, за рулём которого находился 28-летний житель Владимирской области, столкнулся, по предварительной информации, с автомобилем Volkswagen. Водитель – житель Касимова.

В результате происшествия 22-летний, 17-летний, 21-летний и 17-летний пассажиры автомобиля Skoda получили травмы. Их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.