В ДТП с грузовиком в Рязанской области пострадали двое взрослых и двое детей

22 июня в Рязанской области произошло ДТП с грузовиком, в котором пострадали двое взрослых и двое детей. Подробности случившегося обнародовало Управление МВД России по региону.

Авария произошла около 11.00 на 18-километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». 27-летняя жительница Александро-Невского за рулём «Лада Калина», по предварительным данным, столкнулась с грузовиком. За рулём грузовика находился 34-летний житель Рязани.

– В результате происшествия водитель автомобиля «Лада Калина», а также её 27-летняя, 7-летняя, 5-летняя пассажиры получили травмы, — информируют в ведомстве.

Всех пострадавших в ДТП госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.