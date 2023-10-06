В ДТП с грузовиком на федеральной трассе в Скопинском районе пострадали люди

Управление МВД России по Рязанской области обнародовало подробности ДТП, которое произошло 5 октября в Скопинском районе на федеральной трассе «Каспий».

Сообщается, что примерно в 18:50 на 277 км автодороги 37-летняя жительница Волгоградской области, управляя автомобилем «Вортекс Тинго», столкнулась с грузовиком «Вольво» с полуприцепом под управлением 55-летнего жителя Вологодской области.

Как итог — водитель и 53-летняя пассажирка автомобиля «Вортекс Тинго» получили травмы. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.



По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.