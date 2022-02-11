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Пятница, 11 февраля, 2022

В ДТП с двумя автобуса на улице Новосёлов Рязани никто не пострадал

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В ДТП с двумя автобуса на улице Новосёлов Рязани никто не пострадал

Александр Ильин
Фото: t.me/Ryazancity62
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В аварии с участием двух автобусов на улице Новосёлов Рязани обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Напомним, ДТП случилось днём 11 февраля. По словам очевидцев, образовалась серьёзная пробка в районе Шереметьево.

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