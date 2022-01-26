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Среда, 26 января, 2022

В ДТП с автобусом в Касимове пострадала 6-летняя девочка

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В ДТП с автобусом в Касимове пострадала 6-летняя девочка

Александр Ильин
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области

Днём 26 января в Касимове на улице Затонная произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузовика Isuzu, в результате которого пострадала 6-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. 

Предварительно, 51-летний водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия и столкнулся с припаркованным автобусом под управлением 39-летнего мужчины.

В результате аварии 6-летней пассажирке автобуса потребовала медицинская помощь. 

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По факту случившегося полиция проводит проверку, обстоятельства ДТП уточняются.

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