В ДТП под Тюменью погибла беременная женщина и её двухлетняя дочь

6 марта на 35-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск в результате столкновения Toyota Camry и грузовика «КамАЗ» погибли беременная женщина и её двухлетняя дочь, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

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Семья возвращалась от родственников из Омутинского района. При ударе 34-летнюю женщину и её 2,5-летнюю дочь выбросило из машины.

Женщина была на шестом месяце беременности, она скончалась на месте. Девочка умерла в машине, когда её везли в больницу. Также пострадал 36-летний водитель иномарки, ему оказали помощь на месте.

Обстоятельства трагедии выясняются.