В ДТП на выезде из Рязани погибла пожилая женщина

Управление МВД России по Рязанской области обнародовало подробности ДТП, которое произошло на выезде из Рязани на Солотчинском шоссе.

Примерно в 9:30 около села Шумашь, 30-летний мужчина за рулём МАН, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с KIA, за рулём которой находилась 64-летняя рязанка.

Как итог — 72-летняя пассажирка KIA от полученных травм скончалась на месте ДТП, другая 72-летняя пассажирка легковушки получила травмы и была госпитализирована.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.