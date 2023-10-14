Суббота, 14 октября, 2023
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В ДТП на улице Горького пострадали три человека

Kate

В ДТП на улице Горького 14 октября пострадали три человека. Об этом пишет ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

Два легковых автомобиля столкнулись около дома №71. Как итог — 36-летнего мужчину госпитализировал с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаной раной лобной области. 35-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадину правой брови, ушибы носа и грудной клетки.

Также пострадала 31-летняя женщина. У неё предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы носа и левой голени.

Пострадавших в аварии госпитализировали в БСМП.

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