-13.4 C
Рязань
Четверг, 30 декабря, 2021
spot_img
На главнуюПроисшествияДорожные происшествия в Рязанской области

В ДТП на трассе М5 в Шиловском районе пострадали два человека

7info

В результате ДТП с тремя автомобилями на трассе М5 «Урал» в Шиловском районе пострадали 2 человека. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Авария случилась 30 декабря в 07.45 на 285-м километре федеральной автодороги. По уточнённым данным, столкнулись «Митсубиси Паджеро», «Фольксваген Поло» и грузовик с полуприцепом.

Водители легковушек получили травмы, обоих доставили в больницу.

Реклама

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Видео с места аварии здесь.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,861ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img