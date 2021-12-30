В ДТП на трассе М5 в Шиловском районе пострадали два человека

В результате ДТП с тремя автомобилями на трассе М5 «Урал» в Шиловском районе пострадали 2 человека. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.
Авария случилась 30 декабря в 07.45 на 285-м километре федеральной автодороги. По уточнённым данным, столкнулись «Митсубиси Паджеро», «Фольксваген Поло» и грузовик с полуприцепом.
Водители легковушек получили травмы, обоих доставили в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.
Видео с места аварии здесь.