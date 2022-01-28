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Пятница, 28 января, 2022

В ДТП на Пермском тракте погиб таксист и месячный ребёнок

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В ДТП на Пермском тракте погиб таксист и месячный ребёнок

Александр Ильин

Утром 28 января под Ревдой на трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погиб 49-летний таксист и месячный ребёнок, сообщает E1.RU.

По предварительным данным полиции, легковой автомобиль Chevrolet по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом DAF.

В ГИБДД уточнили, что погибший водитель был таксистом. Он вёз 22-летнюю мать с тремя детьми в Челябинскую область. Пассажиры при этом ехали непристегнутыми, детские кресла отсутствовали. 

«После столкновения младенца нашли практически в моторном отсеке легкового авто», — говорится в сообщении пресс-службы

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Девушку и её детей — 5-летнюю девочку и старшего мальчика — доставили в больницу. 

Согласно одной из версий, причиной аварии могло стать переутомление водителя такси.

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