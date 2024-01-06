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В ДТП на перекрёстке Садовой и Есенина пострадали мужчина и женщина

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В субботу, 6 января, на перекрёстке улиц Садовой и Есенина в Рязани столкнулись две легковушки. В ДТП есть пострадавшие, сообщает ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что пострадали мужчина и женщина. Женщина 1981 г. р. получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану лба. У 44-летнего мужчины диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы шейного отдела позвоночника. Пострадавших госпитализировали в Рязанскую БСМП.

Обстоятельства аварии выясняются.

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