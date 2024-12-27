В доме рязанца нашли коноплю и ружьё

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Рязанскому району и Советскому району города Рязани пресекли незаконную деятельность 33-летнего жителя села Заборье.

В домовладении мужчины было проведено санкционированное судом обследование. В ходе осмотра гаража полицейские изъяли 693 грамма марихуаны, 1870 граммов частей конопли, а также двуствольное охотничье ружье, хранившееся без соответствующего разрешения.

По предварительным данным, мужчина летом вырастил кусты конопли на участке неподалеку от села. Осенью он срубил растения, перенес их в гараж, где высушивал и изготавливал марихуану. Сам подозреваемый утверждает, что наркотики предназначались для личного употребления, а ружье он унаследовал от покойного родственника. Эти версии в настоящее время проверяются оперативными сотрудниками.

Следователем ОМВД России по Рязанскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере). Изъятое оружие направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.