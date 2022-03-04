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Пятница, 4 марта, 2022

В доме на Рублёвке нашли тело 77-летнего генерала ГРУ Караогланова

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В доме на Рублёвке нашли тело 77-летнего генерала ГРУ Караогланова

Александр Ильин

В одном из частных домов в селе Иславское Московской области обнаружили тело 77-летнего генерал-майор ГРУ Сергея Караогланова, сообщает «КП» со ссылкой на источник в здравоохранении. 

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Информация об обнаружении трупа поступила в полицию несколько дней назад. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. 

Первичный осмотр показал, что на теле отсутствуют следы криминального характера. Предварительно, смерть наступила по естественным причинам. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Караогланов являлся руководителем и советником внешнеторговых организаций РФ. Участвовал в разработке концепции внешнеторговой деятельности ВПК, был гендиректором всероссийского объединения «Оборонэкспорт».

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