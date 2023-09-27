В доме экс-главы Ступино нашли 3 килограмма мефедрона

В доме экс-главы подмосковного города Ступино нашли 3 килограмма мефедрона и 2000 литров неизвестной жидкости, сообщает телеграм-канал Baza.

По словам хозяйки, к наркотикам отношения она не имеет, дом сдаёт в аренду.

В дом, расположенный в деревне Знаменское, полицейские приехали после жалоб соседей на жильцов. В доме жили 23-летний Сергей из Рязанской области и двое латышей. Внутри силовики нашли нарколабораторию.

Рязанца Сергея задержали, одного латыша объявили в розыск, второй числится пропавшим без вести.