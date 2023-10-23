Армия Украины за последние две-три недели понесла многотысячные потери, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

По словам Гагина, российские силы активно наступают по всей линии фронта, особенно успешно на Артемовском и Донецком направлениях. Потери противника за 2-3 недели исчисляются тысячами человек. Потеряны сотни единиц техники.

Гагин также рассказал о том, что запасы иностранного оружия у Киева заканчиваются. Без новой партии иностранной помощи Украина не выстоит.

Украинские власти понимают опасность ситуации и пытаются привлечь к себе внимание.