Понедельник, 23 октября, 2023
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В ДНР рассказали о многотысячных потерях ВСУ за последние недели

7info
Фото: Минобороны РФ

Армия Украины за последние две-три недели понесла многотысячные потери, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

По словам Гагина, российские силы активно наступают по всей линии фронта, особенно успешно на Артемовском и Донецком направлениях. Потери противника за 2-3 недели исчисляются тысячами человек. Потеряны сотни единиц техники.

Гагин также рассказал о том, что запасы иностранного оружия у Киева заканчиваются. Без новой партии иностранной помощи Украина не выстоит.

Украинские власти понимают опасность ситуации и пытаются привлечь к себе внимание.

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