В Дягилевском военном городке Рязани снесли КПП

В Рязани разобрали КПП в Дягилевском военном городе, сообщает телеграм-канал «Новая газета Рязань».

О сносе КПП журналистам сообщил читатель. По словам очевидца, объект демонтировали 13 ноября. Рязанец беспокоится, что демонтаж скажется на безопасности аэродрома в столь сложное время.

В советское время военный городок был огорожен забором, с нескольких сторон для прохода были оборудованы контрольно-пропускные пункты.

После развала СССР территория перестала быть режимной. В последнее время КПП не работали, строения разваливались, представляя опасность для прохожих.

Как снос этих объектов повлияет на безопасность военного аэродрома, находящегося под охраной, непонятно.