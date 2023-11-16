Четверг, 16 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Дягилевском военном городке Рязани снесли КПП

7info
Фото: t.me/novgaz_rzn

В Рязани разобрали КПП в Дягилевском военном городе, сообщает телеграм-канал «Новая газета Рязань».

О сносе КПП журналистам сообщил читатель. По словам очевидца, объект демонтировали 13 ноября. Рязанец беспокоится, что демонтаж скажется на безопасности аэродрома в столь сложное время.

В советское время военный городок был огорожен забором, с нескольких сторон для прохода были оборудованы контрольно-пропускные пункты.

После развала СССР территория перестала быть режимной. В последнее время КПП не работали, строения разваливались, представляя опасность для прохожих.

Как снос этих объектов повлияет на безопасность военного аэродрома, находящегося под охраной, непонятно.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах