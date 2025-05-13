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Фото: группа "Дягилево ВКонтакте"
Происшествия

В Дягилево простились с Михай Джони, погибшим на СВО

Анастасия Мериакри

В Дягилево 13 мая простились с Джони Михаем, погибшим на СВО. Об этом сообщает группа «Дягилево ВКонтакте».

Джони было 51 год, родные получили весть о его смерти 29 апреля 2025 года. Боец пал смертью храбрых при исполнении воинского долга. Похороны прошли со всеми почестями, в том числе с оружейным салютом.

«Цыганский народ посёлка Дягилево проводил в последний путь бойца с цыганского табора, гражданина Российской Федерации Михай Джони Михайловича», – сообщается в публикации.

В Дягилево простились с Михай Джони, погибшим на СВО Джони было 51 год, родные получили весть о его смерти 29 апреля 2025 года. Боец пал смертью храбрых при исполнении воинского долга.

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