В Дягилево простились с Михай Джони, погибшим на СВО

В Дягилево 13 мая простились с Джони Михаем, погибшим на СВО. Об этом сообщает группа «Дягилево ВКонтакте».

Джони было 51 год, родные получили весть о его смерти 29 апреля 2025 года. Боец пал смертью храбрых при исполнении воинского долга. Похороны прошли со всеми почестями, в том числе с оружейным салютом.

«Цыганский народ посёлка Дягилево проводил в последний путь бойца с цыганского табора, гражданина Российской Федерации Михай Джони Михайловича», – сообщается в публикации.