В Дягилево простились с Михай Джони, погибшим на СВО

В Дягилево 13 мая простились с Джони Михаем, погибшим на СВО. Об этом сообщает группа «Дягилево ВКонтакте».
Джони было 51 год, родные получили весть о его смерти 29 апреля 2025 года. Боец пал смертью храбрых при исполнении воинского долга. Похороны прошли со всеми почестями, в том числе с оружейным салютом.
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