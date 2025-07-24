В Дягилево прошёл крупный рейд в цыганском районе с участием полиции и ФСБ

24 июля сотрудники УМВД, УФСБ и Росгвардии при участии представителей нескольких ведомств провели масштабное оперативно-профилактическое мероприятие в микрорайоне Дягилево Московского района Рязани, где проживают цыгане. Целью рейда было выявление преступлений, административных нарушений, а также социально неблагополучных семей.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выявили в одном из домов двух детей, находящихся в антисанитарных условиях и без должного ухода: родители отсутствовали. Дети были направлены в медико-социальные учреждения. В общей сложности в госучреждения переданы четыре несовершеннолетних. Родителей планируют привлечь к административной ответственности, а информация передана в органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних.

В ходе проверки специалисты выявили:

2 самовольные врезки в газопровод (ущерб — 136 тыс. рублей),

1 незаконное подключение газового котла (ущерб — 46 тыс. рублей),

5 хронических неплательщиков за газ (долг — 133 тыс. рублей),

9 незаконных подключений к электросетям.

Полиция доставила в отделение 105 человек цыганской национальности для проверки на причастность к противоправным действиям. Проведены дактилоскопия, фотографирование и постановка на учёт. Специалисты Минтруда проинформировали граждан о доступных вакансиях и возможностях прохождения военной службы по контракту.

Сотрудники ГИБДД выявили 13 административных нарушений, включая 4 грубых.

В УМВД отметили, что подобные мероприятия будут продолжены.