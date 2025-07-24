Четверг, 24 июля, 2025
23 C
Рязань
Общество

В Дягилево прошёл крупный рейд в цыганском районе с участием полиции и ФСБ

Алексей Самохин

24 июля сотрудники УМВД, УФСБ и Росгвардии при участии представителей нескольких ведомств провели масштабное оперативно-профилактическое мероприятие в микрорайоне Дягилево Московского района Рязани, где проживают цыгане. Целью рейда было выявление преступлений, административных нарушений, а также социально неблагополучных семей.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выявили в одном из домов двух детей, находящихся в антисанитарных условиях и без должного ухода: родители отсутствовали. Дети были направлены в медико-социальные учреждения. В общей сложности в госучреждения переданы четыре несовершеннолетних. Родителей планируют привлечь к административной ответственности, а информация передана в органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних.

В ходе проверки специалисты выявили:

2 самовольные врезки в газопровод (ущерб — 136 тыс. рублей),

1 незаконное подключение газового котла (ущерб — 46 тыс. рублей),

5 хронических неплательщиков за газ (долг — 133 тыс. рублей),

9 незаконных подключений к электросетям.

Полиция доставила в отделение 105 человек цыганской национальности для проверки на причастность к противоправным действиям. Проведены дактилоскопия, фотографирование и постановка на учёт. Специалисты Минтруда проинформировали граждан о доступных вакансиях и возможностях прохождения военной службы по контракту.

Сотрудники ГИБДД выявили 13 административных нарушений, включая 4 грубых.

В УМВД отметили, что подобные мероприятия будут продолжены.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Артисты двух рязанских театров сыграли свадьбу в выходные 

Предложение невесте жених сделал в начале апреля прямо на театральной сцене.
Происшествия

Мать 4 детей из Рязани оставляет малышей одних дома, чтобы заработать деньги на их содержание

Деньги на продукты, нужды детей и свои она зарабатывает случайными подработками, при этом ребята остаются дома одни. Сама многодетная мать уверяет, что справится со всеми проблемами. годовалого сына к себе, чтобы женщине было полегче.
Новости России

SHOT: Известный хирург и семья врачей летели на разбившемся Ан-24

На борту разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 находился известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель.
Новости России

Колесник: Украина напрашивается на удар «Орешником» после атаки на Сочи

Атака украинских беспилотников на Сочи может повлечь ответ России с применением ракеты «Орешник». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, назвав удар по курорту террористической акцией.
Новости Касимова

20 человек тушили горящий дом в Касимовском округе 

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ардабьево поступило 21 июля в 08:14.

Последние новости

Новости России

Х5 остановила отгрузки батончиков Snickers и Twix в «Пятерочку» и «Перекресток»

Сети «Пятерочка» и «Перекресток» прекратили получать продукцию Mars из-за разногласий по ценообразованию. Батончики Snickers, Twix и другие товары исчезнут с полок к осени, но их заменят российские аналоги.
Новости России

25-летняя амурчанка с 6-летним сыном погибли при крушении самолёта Ан-24

Среди пассажиров разбившегося под Тындой самолёта Ан-24 было несколько детей. Один из них — шестилетний Серёжа, который вместе с мамой возвращался домой в Тынду после перенесённой операции.
Новости России

Автомобили Changan в Белоруссии оказались дешевле российских, разница до 1 млн рублей

Китайский автопроизводитель Changan официально начал продажи в Белоруссии. Цены на модели Uni оказались заметно ниже российских — разница достигает 26%. Особенно ощутимо это на примере флагманского Uni-K.
Власть и политика

В Рязани Водоканал и РМПТС закончили прошлый год с убытками

Комитет по экономическому развитию Рязанской городской Думы заслушал отчёты о работе МУПов, обсудил вопрос о банковской гарантии для «УРТ» и одобрил проект приватизации здания-памятника.
Происшествия

В Рязани подросток без прав устроил ДТП на мотоцикле, пострадали двое

В результате аварии на улице Ленина пострадали 17-летний водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир. Несовершеннолетний не имел права управления транспортом.
Новости мира

Арестович*: политическое будущее Зеленского предрешено, Запад готовит ему замену

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что отставка Владимира Зеленского — лишь вопрос времени. По его мнению, Запад больше не поддерживает украинского лидера и делает ставку на смену власти в стране.
Происшествия

Полицейский оказал первую помощь мотоциклисту после ДТП в Рязани

Капитан полиции Андрей Нистратов помог пострадавшему мотоциклисту на Первомайском проспекте, оказав первую помощь до прибытия врачей. Авария произошла 23 июля.
Общество

«Мармакс» реализует тренды современного жилищного строительства в новых проектах в Рязани

Государственная инициатива о переходе от высотного строительства к малоэтажным форматам находит прямое отражение в проектах «Мармакс».