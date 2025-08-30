В Дядькове задержали рецидивиста, подозреваемого в краже бензотриммера и бензогенератора

В Дядькове задержали рецидивиста, подозреваемого в краже из сарая. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Житель Дядьково 58 лет обратился в полицию с заявлением, что из его сарая пропали два бензотриммера и бензогенератор. Замок сарая был открыт.



Полицейские установили, что накануне постройка была закрыта, а ключ от замка хозяин оставил на гвоздике на боковой стенке.



Очевидцы сообщили, что видели 34-летнего рязанца с оборудованием, похожим на украденное. Мужчину нашли и установили его причастность к краже. Выяснилось, что подозреваемый уже неоднократно привлекался к ответственности за хищения.



По версии следствия, рязанец, предположив, что в сарае могут храниться ценные инструменты, забрался в него ночью с ломиком, но заметил ключ и открыл им дверь. Оттуда мужчина вынес два бензотриммера и бензогенератор.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.