В Дядькове Совет отцов сделал недоступным для детей недостроенный дом

В селе Дядьково Рязанского района при помощи Совета отцов смогли сделать безопасным для детей недостроенный дом. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

На проблему жаловались местные жители. Стройка на Бульваре оптимистов приостановлена, при этом кто-то оторвал листы забора и на стройплощадку стали ходить дети.

Евдокимова направляла обращение местной администрации, застройщику выдали предписание устранить нарушения, но этого сделано не было.

23 ноября председатель Совета отцов Роман Захаров прикрепил металлические листы к опорам забора и закрыл доступ детям на опасный объект.

Как отметила, Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области, Роман Захаров всегда откликается на подобные инициативы и сам является организатором мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей.