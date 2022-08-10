В Дивногорске погибла девушка на съемках клипа ко дню рождения

Жительница Дивногорска Ольга Кузьмина разбилась насмерть, упав с 4-метровой высоты на набережной, сообщает ТВК.

По предварительной информации, 23-летняя девушка снимала клип с черными крыльями за спиной к своему дню рождения. Вечером 8 августа она перелезла за перила и оступилась. Потерпевшая умерла на месте.

Близкие, которые находились рядом, не смогли помочь. Оператором была ее сестра.

Девушка была сиротой, с 3 лет росла в детском доме, своей семьей обзавестись не успела. Ее день рождения должен был наступить 9 августа.

Следственный комитет проводит проверку. По данным ведомства, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.