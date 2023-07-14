В Дирекцию благоустройства Рязани требуются уборщики, водители и машинисты

В Дирекцию благоустройства Рязани требуются сотрудники по разным направлениям. Объявление о поиске сотрудников опубликовано на сайте горадминистрации.
Предприятие приглашает на работу:
- — рабочего зеленого хозяйства, зарплата от 25 тыс. руб.;
— уборщика территорий – от 20 тыс. руб.
— подсобного рабочего – от 20 тыс. руб.;
— водителя на спецтехнику – от 55 тыс. руб.;
— тракториста – от 45 тыс. руб.;
— водителя погрузчика – от 42 тыс. руб.;
— машиниста бульдозера – от 45 тыс. руб.;
— машиниста автогрейдера – от 47 тыс. руб.
Проконсультироваться по вопросам трудоустройства можно по телефонам:
(4912) 70-12-82;
факс: (4912) 70-12-80;
отдел кадров: (4912) 70-12-88.