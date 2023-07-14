В Дирекцию благоустройства Рязани требуются уборщики, водители и машинисты

В Дирекцию благоустройства Рязани требуются сотрудники по разным направлениям. Объявление о поиске сотрудников опубликовано на сайте горадминистрации.

Предприятие приглашает на работу:

— рабочего зеленого хозяйства, зарплата от 25 тыс. руб.;

— уборщика территорий – от 20 тыс. руб.

— подсобного рабочего – от 20 тыс. руб.;

— водителя на спецтехнику – от 55 тыс. руб.;

— тракториста – от 45 тыс. руб.;

— водителя погрузчика – от 42 тыс. руб.;

— машиниста бульдозера – от 45 тыс. руб.;

— машиниста автогрейдера – от 47 тыс. руб.

Проконсультироваться по вопросам трудоустройства можно по телефонам:

(4912) 70-12-82;

факс: (4912) 70-12-80;

отдел кадров: (4912) 70-12-88.