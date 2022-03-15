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Вторник, 15 марта, 2022

В Дирекции благоустройства города готовят к весенне-летнему сезону 120 единиц техники

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В Дирекции благоустройства города готовят к весенне-летнему сезону 120 единиц техники

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Фото: Администрация города Рязани

В Дирекции благоустройства города числятся 120 единиц спецтехники, которая необходима для уборки тротуаров и дорог. Сейчас её переоборудуют для работы в весенне-летний сезон, сообщает мэрия.

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Спецтехнику ремонтируют и проверяют готовность всех её систем. Подготовка завершена на 80%.

Комбинированные дорожные машины, которые зимой использовались для уборки снега и борьбы с гололёдом, летом будут мыть улицы и подметать дороги. Тяжелая спецтехника будет бороться с пылью, которая скопилась зимой. Сейчас рассматривается возможность при плюсовых температурах выводить вакуумные пылесосы днём на те улицы, где снег уже растаял, и скопилось большое количество грунтовых наносов.

Тракторы-щетки задействуют в подметании тротуаров и остановок.

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В администрации отметили, что подметать пешеходные зоны начнут 16 марта. Спецтехника выйдет на улицы в разных районах города.

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