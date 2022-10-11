В Деулино разберут временную дамбу и восстановят аварийный мост

В Деулино планируют разобрать временную дамбу и восстановить аварийный мост. Об этом стало известно на заседании правительства Рязанской области 11 октября.

Глава региона Павел Малков сообщил, что в социальных сетях часто появляются вопросы о будущем моста в селе Деулино. Губернатор поручил восстановить его в ближайшее время. Кроме того, необходимо разобраться временную дамбу, которая была сооружена для проезда тяжёлой техники в период лесных пожаров.

Как отметил вице-губернатор Артём Бранов, рабочие разберут дамбу уже на следующей неделе. Мост отремонтируют на средства из резервного фонда. В ближайшее время будет восстановлен проезд по нему.

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