В детском лагере «Радуга» построят два новых корпуса

В детском оздоровительно-образовательном лагере «Радуга» в Клепиковском районе построят два новых корпуса. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов на своей страничке «ВКонтакте».

Область получит 53 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры для детского отдыха и оздоровления. Как написал Артем Бранов, деньги будут направлены на строительство двух новых корпусов лагеря «Радуга». Каждый новый корпус будет рассчитан на 50 мест.

Это будут современные быстровозводимые модульные конструкции, оснастим их всем необходимым для комфортного отдыха ребят, — уточнил вице-губернатор.

Отмечается, что строительство должно быть завершено до конца 2023 года.