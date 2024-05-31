В детской библиотеке Рязани открылся музей об истории создания паровоза Черепановых

Сегодня в детской библиотеке-филиале № 10 г. Рязани открылась музейная комната, посвященная истории создания паровоза Черепановых. Это первые паровозы, построенные в России в 30 – е годы 19 века.

Главный экспонат – большая модель паровоза с грузовой тележкой, стоящая на рельсах. Выставочный образец изготовили рязанские железнодорожники. Также они смастерили резной деревянный навес для помещения музея, которое стилизовано под перрон вокзала. На стене установили станционные часы с крупным циферблатом.

В музейной комнате планируется проводить экскурсии и творческие занятия для детей.

Это не первый подарок работников стальной магистрали юным читателям. В 2023 году они участвовали в оформлении еще одного зала библиотеки, рассказывающего об истории железных дорог в Рязанской области. В нем представлены макеты грузовых вагонов, модели стрелочных переводов, созданные руками железнодорожников.

Мы получили так много восторженных откликов от детей, их родителей и работников библиотеки, что с радостью продолжаем наше сотрудничество. Такие тематические образовательные пространства не только расширяют кругозор ребят, но и помогают им в выборе будущей профессии, — отметил заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Сергей Дмитров.

Детская библиотека-филиал № 10 Рязани была открыта в статусе модельной в 2023 году после масштабной реновации в рамках нацпроекта «Культура». Она получила название «БиблиоПоезд». В дизайне помещений использована железнодорожная тематика: на входе читателей встречают проводники-библиотекари, читальные и игровые залы стилизованы под станции и вагоны поезда. Библиотека обслуживает более 2,5 тысяч человек.