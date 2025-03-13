В детской библиотеке открылась фотовыставка, посвященная истории железной дороги в Рязанской области

В детской библиотеке-филиале № 10 г. Рязани открылась фотовыставка «Стальная магистраль: Время. Пространство. Судьбы», посвященная истории железной дороги в Рязанской области и ее значению для региона.

Более 40 фотографий с текстовым описанием рассказывают об интересных фактах, связанных с ходом строительства магистрали, началом пассажирского сообщения между Москвой и Рязанью, разными периодами развития дороги, в том числе с ее современными достижениями. Отдельные стенды посвящены работе рязанских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

Ранее фотовыставка размещалась на вокзале Рязань-1.

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Детская библиотека-филиал №10 Рязани носит название «БиблиоПоезд» и выполняет функции многофункционального культурного центра. В дизайне помещений использована железнодорожная тематика. Работники столичной магистрали активно помогали в оформлении библиотеки.

Библиотека обслуживает более 2,5 тысяч человек.