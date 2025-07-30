В детских садах Рязани прокуратура выявила нарушения при организации питания

Прокуратура Московского района города Рязани провела проверку соблюдения законодательства в сфере организации питания в дошкольных образовательных учреждениях.

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Среди них — несоблюдение режимов хранения продуктов и отсутствие необходимой маркировки на пищевых продуктах.

По результатам проверки в адрес руководителей четырёх детских садов внесены представления об устранении нарушений.

Кроме того, в отношении шести должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей).

Ход устранения нарушений находится на контроле прокуратуры района.