В деревню Багданово Рязанского района пришёл газ. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Вместе с секретарём Генсовета партии „Единая Россия“ Андреем Анатольевичем Турчаком и гендиректором „Газпром межрегионгаз“ Сергеем Вадимовичем Густовым посетили деревню Багданово. Летом здесь построили распределительные сети для газификации. Домовладения уже подключаются к газу.

Побывали в гостях у семьи Шестовых. Сергей и Светлана с 2006 года живут в деревянном доме. Зимой отапливались дровами. В конце прошлого года году подали заявку на бесплатную догазификацию, подготовили всё необходимое, и сегодня их дом подключён к газовым сетям. Теперь у Шестовых тепло, при этом газ в разы дешевле, чем дрова.

Благодаря программе, принятой по поручению нашего Президента, в Рязанской области растёт число газифицированных домов. От жителей региона поступило около девяти тысяч заявок, из них около восьми тысяч уже исполнены.

Подать заявку на бесплатную догазификацию можно в МФЦ, на Госуслугах, на сайте или при личном посещении „Рязаньоблгаза“.

Для льготных категорий граждан предусмотрены меры соцподдержки».