В деревне Поповка в Рязанской области москвич наладил производство дизайнерских вещей

Коренной москвич Антон Давыдов переехал в деревню Поповка Рязанской области. Вместе с единомышленниками он разрабатывает и производит дизайнерские функциональные вещи из дерева и металла.
Антон Давыдов выкупил и отреставрировал заброшенную школу постройки начала прошлого века. Школа будет привлекать людей для обучения, отдыха, туризма и организации мероприятий, включая благотворительные. Об этом сообщается в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.
В работе столяры-дизайнеры используют деревья, вырубленные в рамках санитарной чистки леса.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram