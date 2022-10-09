Воскресенье, 9 октября, 2022
Татьяна Проводина

В деревне Поповка в Рязанской области москвич наладил производство дизайнерских вещей

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Скриншот из видео в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область

Коренной москвич Антон Давыдов переехал в деревню Поповка Рязанской области. Вместе с единомышленниками он разрабатывает и производит дизайнерские функциональные вещи из дерева и металла.

Антон Давыдов выкупил и отреставрировал заброшенную школу постройки начала прошлого века. Школа будет привлекать людей для обучения, отдыха, туризма и организации мероприятий, включая благотворительные. Об этом сообщается в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

В работе столяры-дизайнеры используют деревья, вырубленные в рамках санитарной чистки леса.

Антон Давыдов: «Деревня – это наше огромное преимущество. Кстати, все нас поддерживают здесь. Этот быт, всё то, что здесь сохранено, все устои жизни, традиции, здесь же всё это есть. Мы просто делаем площадку, стараясь ни в коем случае не изменить это и не нарушить»

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