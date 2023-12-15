В деревне под Петрозаводском произошёл пожар

Вечером пятницы, 15 декабря, на территории горнолыжного центра «Ялгора» под Петрозаводском произошёл пожар, сообщает «Карелinform».

Спортивный комплекс расположен на берегу Онежского озера в Прионежском районе Карелии, в местечке Пиньгуба.

Видео с места пожара появилось в социальных сетях. Пользователи предполагают, что загорелся склад.

По другой версии, горит ресторан.

По данным МЧС Карелии, сообщение о пожаре в хозпостройке в деревне Пингуба (Ялгора) поступило в 20.37. На место пожара отправлены 2 автоцистерны, 7 человек личного состава. Пожар локализован, проводится проливка, разборка конструкций. Пострадавших и погибших нет.