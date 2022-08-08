Татьяна Проводина

В День железнодорожника в Скопинском районе чествовали отличившихся сотрудников

В рабочем посёлке Павелец 7 августа на торжественном мероприятии отличившимся сотрудникам вручили грамоты и благодарности.

Замглавы администрации по социальной политике Александр Соловьёв поблагодарил ответственных работников Скопинского района, которые своим трудом делают каждый следующий день лучше предыдущего.

В течение вечера чествовали монтажников, ремонтников, машинистов, ветеранов труда и активистов посёлка. Творческие работники устроили праздничный концерт. Для детей организовали развлекательную программу.

В День железнодорожника в Скопинском районе чествовали отличившихся сотрудников
В День железнодорожника в Скопинском районе чествовали отличившихся сотрудников
В День железнодорожника в Скопинском районе чествовали отличившихся сотрудников
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