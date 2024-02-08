В День российской науки рязанским ученым вручили премии за перспективные разработки 

8 февраля, в День российской науки, в правительстве Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения представителей рязанского научного сообщества за лучшие проекты. Премии губернатора «Молодой ученый года» и премии Рязанской области по науке и технике имени академика В. Ф. Уткина за 2023 год вручила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Лауреатами премии «Молодой ученый года» стали 18 ученых. Всего в конкурсе на премию были представлены проекты 103 человек. Для лауреатов премия является формой поощрения за поиск новых идей и решений.

Премии им. В. Ф. Уткина получили авторы проектов АО «РПТП «Гранит», Рязанского государственного университета им. Есенина и Рязанского медицинского университета им. Павлова. Лучшими признаны разработки в сфере охраны важных объектов и границ, машиностроения и медицины.